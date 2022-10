Chase - Scomparsa, su Prime Video in streaming da oggi

Chase - Scomparsa, il nuovo action adrenalinico con Gerard Butler, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 10 ottobre 2022 per tutti gli utenti.

Chase - Scomparsa, il nuovo action adrenalinico con Gerard Butler, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 10 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Will Spann è in viaggio con la moglie Lisa, dalla quale sta per separarsi, verso casa dei genitori della donna. Dopo essersi fermati a una stazione di servizio per rifornire l'automobile, Will si accorgerà che Lisa è sparita nel nulla. In preda all'agitazione, Will deciderà di chiamare la polizia, cercando di ritrovare la donna insieme allo sceriffo, il quale inizierà piuttosto a sospettare qualcos'altro.

Chase - Scomparsa: una scena del film

Con il passare del tempo e senza aver ottenuto alcun risultato, Will deciderà di prendere in mano la questione, cercando di addentrarsi nella scena criminale della città, lì dove lo porteranno alcuni indizi. Ma anche le autorità continueranno a cercare e anzi, dirigeranno alcune ipotesi sulla sparizione addebitando la responsabilità a Will, il quale dovrà ingaggiare una lotta contro il tempo. Cosa gli ha nascosto finora Lisa? Quale verità si cela dietro questo ingarbugliato mistero?