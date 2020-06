Charlize Theron: "Steven Seagal? Sovrappeso e non sa combattere!"

Charlize Theron non ha esitato a criticare Steven Seagal definendolo sovrappeso e incapace di combattere.

L'attrice, durante l'intervista rilasciata a The Howard Stern Show, ha spiegato il motivo per cui non ha alcun problema ad attaccare l'attore.

La star di The Old Guard, film in arrivo su Netflix, ha infatti svelato parlando della sua preparazione per il film action: "Di notte mi collegavo online per guardare i video di lottatori o persone impegnate in scene di combattimenti e si finisce sempre per imbattersi in quello strano video di Steven Seagal in cui sta "combattendo" in Giappone, ma in realtà non lo sta facendo".

Charlize Theron ha dichiarato parlando del collega: "Seagal è incredibilmente sovrappeso e spinge le persone".

L'attrice premio Oscar ha inoltre aggiunto i motivi per cui non si sente in colpa nell'esprimere liberamente la propria opinione negativa: "Non ho alcun problema nel criticarlo perché non è affatto gentile nei confronti delle donne".

Seagal è stato accusato nel corso degli anni di molestie sessuali numerose volte, dando persino vita su Wikipedia a una sezione apposita in cui si elencano le cause legali in base agli anni.

Charlize ha poi aggiunto che le donne vogliono recitare in scene d'azione più realistiche e meno finte rispetto a quelle proposte nei film di Steven Seagal: "Vogliamo lottare come accadrebbe in realtà, in modo più intelligente, che abbia senso e vogliamo farlo in un modo in cui le scene facciano comunque parte di una narrazione legata alle emozioni".