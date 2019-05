Charlize Theron: "Spavento gli uomini perché sono maniaca dell'ordine"

Charlize Theron continua a rivelare dettagli della sua vita privata, questa volta spiegando che la sua mania per l'ordine è una delle cause per cui è single da dieci anni.

L'attrice ha recentemente sorpreso tutti svelando che non ha una relazione stabile da molto tempo in parte a causa di alcuni suoi comportamenti che rischiano di spaventare gli uomini.

L'affascinante attrice ha rivelato di essere incredibilmente attenta all'ordine e di odiare la presenza di troppi oggetti in casa. Charlize Theron, a causa di questa "mania", spesso getta via delle cose, anche se non sono di sua proprietà.

La star, ospite della trasmissione The Late Late Show condotta da James Corden, ha spiegato: "Penso sia difficile avere una relazione con me. Stavo frequentando un uomo e ogni volta che andava fuori città, e non riuscivo a farne a meno, dovevo buttare via un po' delle sue cose. Pensavo di essergli d'aiuto".

Charlize, con il suo comportamento, avrebbe portato all'esasperazione il suo partner, arrivando persino a buttare via senza averglielo chiesto un paio di scarpe, pensando che nessun uomo adulto dovrebbe indossare un modello simile a quello di cui si è liberata.

L'attrice ha inoltre spiegato, pochi giorni fa, che non è disposta a sentirsi quasi insignificante a causa di un uomo, preferendo quindi non avere alcuna relazione sentimentale fino a quando non troverà la persona giusta.