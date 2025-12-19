Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action Apex

Sono state pubblicate online le prime immagini esclusive di Apex, il nuovo film di Baltasar Kormákur firmato Netflix, e con protagonista Charlize Theron, che si ritrova in fuga sulle montagne per sfuggire a un serial killer.

Il lungometraggio uscirà su Netflix nel 2026, con Charlize Theron pronta a consolidare il suo status di attrice particolarmente avvezza al genere action, dopo una sfilza di titoli legati a questo genere come Fast and Furious e The Old Guard.

Charlize Theron braccata da Taron Egerton nel nuovo action Apex

La sinossi del film svela il cuore della trama: "Una donna in lutto che mette alla prova i propri limiti nella wilderness australiana viene improvvisamente intrappolata in un gioco mortale con un predatore spietato".

Le prime immagini mostrano Charlize Theron, il personaggio in fuga, braccato da Taron Egerton, nelle inquietanti vesti di un serial killer. L'attrice aggiunge un altro tassello importante nella sua lunga filmografia dedicata al cinema action.

L'allenamento di Charlize Theron per Apex

"In questo caso, ho scalato tantissimo" ha specificato Theron riguardo il suo allenamento "Scalavo praticamente ogni giorno. E quando sono arrivata in Australia facevo molto kayak. È un allenamento enorme. Cercavo semplicemente di diventare il più forte possibile perché nel film scalo tutte le montagne vere. Scalo tutto, e lo faccio a piedi nudi, con i miei piedi nudi sulla roccia".

Anche il regista Baltasar Kormákur ha elogiato il lavoro di Charlize Theron sul set: "È stato affascinante vedere Charlize trasformarsi e affrontare le diverse sfide richieste dal ruolo. Da arrampicatrice appassionata (a piedi nudi) a grande kayakista, fino a nuotare in fiumi impetuosi, per non parlare del lottare per la propria vita" ha raccontato il regista "Abbiamo deciso di non prendere scorciatoie e di buttarci completamente nell'esperienza, e lei lo ha fatto davvero".

Nel cast di Apex troviamo la premio Oscar Charlize Theron, la star di Rocketman Taron Egerton, Eric Bana, e Bessie Holland.