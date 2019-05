Charlize Theron ha riso troppo con Borat: ricoverata in ospedale

Charlize Theron ha raccontato di aver trascorso in ospedale cinque giorni dopo aver visto il film Borat perché aveva riso troppo.

L'attrice ha infatti svelato le conseguenze fisiche che ha subito durante la visione della divertente commedia con protagonista l'attore Sacha Baron Cohen che, nel lungometraggio, intraprende un viaggio per andare alla ricerca di Pamela Anderson.

Le situazioni surreali al centro degli eventi raccontati nel film hanno fatto aggravare un problema che Charlize Theron aveva da tempo: "Sono andata a vedere Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. Mi ero infortunata al collo in precedenza, avevo un'ernia del disco". La star ha proseguito il suo racconto spiegando: "A metà del film sono scoppiata a ridere così tanto da bloccare totalmente il mio collo ed è dovuta arrivare un'ambulanza per portarmi in ospedale, dove sono rimasta per cinque giorni".

Charlize, inoltre, ha ammesso di non aver mai ultimato la visione della commedia: "Non ho finito il film! Non l'ho mai realmente visto intero".

Durante la sua apparizione televisiva l'attrice ha successivamente rivelato di aver ricevuto da Rihanna un regalo davvero originale: la cantante, che ha la stessa addetta stampa, le ha infatti mandato una t-shirt in cui aveva stampato un messaggio di auguri inviatole proprio da Amanda Silverman in cui la donna dichiarava: "Alla mia cliente preferita di sempre". La star ha aggiunto: "E allora Rihanna ha inviato questa email in cui aveva scritto: 'Stamperò questo messaggio su una t-shirt e la manderò a Charlize'".