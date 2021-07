Charlize Thero e Barbara e Andy Muschietti al lavoro su una serie tv per HBO Max

Charlize Theron fa squadra con Andy e Barbara Muschietti per la prodzione di The Final Girl Support Group, una nuova serie tv di HBO Max.

L'attrice Charlize Theron e i produttori Andy e Barbara Muschietti hanno siglato un accordo per portare sullo schermo il romanzo di Grady Hendrix, The Final Girl Support Group, sotto forma di serie tv.

Secondo quanto riportato da Deadline, la casa di produzione della Theron, Denver & Delilah Films, Aperture Entertainment, e la Double Dream dei fratelli Muschietti si occuperà dello sviluppo di una serie televisiva basata sul libro di Hendrix, pubblicato in questi giorni all'estero.

Muschietti (IT, The Flash) sarà l'uomo dietro la cinepresa del pilot, mentre Hendrix sarà coinvolto nel progetto in qualità di produttore.

Come recita la sinossi del romanzo: "Le donne nel gruppo di supporto delle sopravvissute sono in terapia da decenni, fin da quando alcune di loro furono attaccate rispettivamente da una famiglia di cannibali in Texas; da un maniaco con il machete al campo estivo; da un fratello maggiore di ritorno per portare a termine una vendetta la notte di Halloween e da un pazzo che avrebbe presumibilmente invaso i loro sogni. Queste sono le donne di mezza età sopravvissute ai crimini reali su cui si basano gli slasher movie. Alcune di loro sono ossessionate, altre in diniego, altre ancora sono diventate speaker motivazionali. E ora le ultime ragazze stanno misteriosamente morendo, una a una".

Al momento non abbiamo una finestra di lancio sulla piattaforma per lo show, né una di inizio lavori, ma vi terremo aggiornati.