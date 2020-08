Charlize Theron fa gli auguri a Taika Waititi ma si firma Ashley Judd: ecco perché

Taika Waititi ha festeggiato il suo quarantacinquesimo compleanno e Charlize Theron gli ha fatto degli auguri davvero speciali firmandosi Ashley Judd.

La firma non è affatto casuale e fa riferimento a un divertente aneddoto condiviso dal filmmaker quando era stata l'attrice a spegnere le candeline sulla torta.

Charlize Theron, pochi giorni fa, ha scritto online: "Buon compleanno, uomo splendido! Con amore, Ashley Judd".

L'8 agosto Taika Waititi aveva invece scritto. "Ricorderò sempre con affetto quando ho descritto Ashley Judd in un film con Keanu Reeves e Al Pacino, e tu hai detto 'Ero io, coglione'. Sei unica".

Charlize aveva quindi risposto: "Ti voglio incredibilmente bene. Te ne vorrò sempre, anche se pensi che Ashley Judd sia stata in tutti i miei film".

Happy birthday you beautiful man! Love, Ashley Judd💜 pic.twitter.com/QyhsAYyLNU — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) August 16, 2020

Taika Waititi prossimamente tornerà sul set in occasione delle riprese di Thor: Love and Thunder la cui uscita è stata posticipata all'11 febbraio 2022 e avrà nuovamente come protagonisti Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

Charlize Theron è invece stata recentemente la star di The Old Guard, film accolto in modo molto positivo su Netflix e di cui potrebbe presto essere realizzato un sequel.