Charlie Kaufman autore dello script di The Memory Police, film diretto da Reed Morano

Charlie Kaufman sarò lo sceneggiatore di The Memory Police, un progetto che verrà prodotto da Amazon Studios e diretto da Reed Morano.

Il progetto sarà tratto dal romanzo scritto nel 1994 da Yoko Ogawa che ha ottenuto una nomination ai National Book Award.

Tra le pagine di The Memory Police si racconta la storia di un'isola senza nome dove iniziano a sparire degli oggetti: prima i cappelli, poi i fiocchi, poi gli uccelli, le rose... La maggior parte degli abitanti non si accorge di questi cambiamenti, mentre chi è in grado di ricordare gli oggetti perduti vive nel terrore della Polizia della Memoria, che è impegnata ad assicurarsi che ciò che è scomparso rimanga dimenticato. Quando una giovane scrittrice scopre che il suo editore è in pericolo, la giovane pensa a un piano per nasconderlo sotto le assi del suo pavimento e insieme rimangono attaccati a ciò che scrive come ultimo modo per preservare il passato.

Charlie Kaufman ha da poco realizzato Sto pensando di finirla qui, progetto che ha debuttato su Netflix nel mese di settembre.

Reed Morano ha recentemente girato il film The Rhythm Section, con protagonista Blake Lively, e realizzerà per Amazon The Power, un thriller ispirato al libro scritto da Naomi Alderman, Pretty Things con star Nicole Kidman e The stolen Kids of Sarah Lawrence.