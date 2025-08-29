Charlie Kaufman racconta la storia di 'fantasmi' in How to Shoot a Ghost, ecco il trailer del corto

Jessie Buckley e Josef Akiki sono due giovani che hanno da poco perso la vita e vagano per Atene nel cortometraggio in arrivo a Venezia 2025.

Charlie Kaufman è tornato alla regia in occasione del corto How to Shoot a Ghost, che verrà presentato a Venezia 2025 e di cui è stato diffuso il trailer.

Il progetto ha come star Jessie Buckley e Josef Akiki e verrà presentato fuori concorso al festival nella giornata dell'1 settembre.

Cosa racconterà How to Shoot a Ghost

Al centro della trama di How to Shoot a Ghost ci saranno due giovani che sono morti da poco e che camminano per le strade di Atene, in Grecia, dopo aver lavorato come interprete e fotografo nella vita. I due protagonisti, ruoli affidati a Jessie Buckley e Josef Akiki, erano degli outsider e, dopo la morte, si ritrovano alle prese con ciò che rimane dei loro desideri ed errori, vagando insieme per le strade della città e trovano consolazione nella difficile bellezza dell'esistenza e in ciò che accade dopo.

Eva H.D. ha scritto la sceneggiatura di How to Shoot a Ghost.

Ecco il trailer:

Il ritorno del regista e dell'attrice a Venezia

Charlie Kaufman, che ha conquistato un Oscar nella categoria Miglior Sceneggiatura Originale grazie a Se mi lasci ti cancello nel 2024, tornerà al Lido dopo aver presentato Anomalisa, lungometraggio animato che gli ha fatto conquistare il Gran premio della giuria.

Il filmmaker ha dichiarato: "Sono così felice di andare a Venezia con How to Shoot a Ghost: si tratta di un festival adorabile che ha un posto davvero speciale nel mio cuore. Essere John Malkovich ha debuttato lì nel 1999, quindi Venezia è stata importante nel lanciare la mia carriera come sceneggiatore. E, ovviamente, è stato davvero molto bello partecipare nel 2015 con Anomalisa".

Anche l'attrice Jessie Buckley tornerà a Venezia dopo aver presentato nel 2021 La Figlia Oscura, film diretto da Maggie Gyllenhaal. Tra i prossimi progetti dell'attrice c'è anche Hamnet (di cui è stato condiviso stato recentemente pubblicato il trailer), diretto da Chloe Zhao, e The Bride! che ha visto impegnata dietro la macchina da presa Maggie Gyllenhaal.