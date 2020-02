Charlie Heaton: "Robert Pattinson è un esempio da seguire per la mia carriera"

Charlie Heaton, una delle star di Stranger Things, ha svelato che spera di seguire l'esempio di Robert Pattinson per proseguire con la propria carriera senza essere troppo legato a un unico franchise.

L'attore ventiseienne non sembra quindi particolarmente preoccupato all'idea di essere associato al ruolo di Jonathan Byers creato per i fratelli Duffer in occasione dello show Netflix.

L'attore Charlie Heaton, intervistato da GQ, ha infatti spiegato che inizialmente aveva dubitato fosse una buona idea accettare un ruolo in New Mutants mentre era ancora impegnato sul set di Stranger Things: "Ti vedono in una cosa e continui a farla. Vuoi interpretare questo outsider davvero goffo ed eccentrico? Sì. Posso, ma posso anche interpretare altre parti. Si tratta di avere delle persone che si fidano del fatto che puoi fare altro, o dimostrarlo".

Il ventiseinne ha quindi risposto alla domanda relativa a quale carriera vorrebbe emulare sottolineando: "Non in una situazione 'Wow, voglio essere Robert Pattinson'. Ma avendolo visto uscire da questo enorme franchise come Twilight e ha preso delle scelte davvero interessanti. Ha girato The Lighthouse e Good Time. Ovviamente ora sta lavorando a Batman, ma penso abbia scelto di lavorare con dei registi interessanti e provo molto rispetto nei suoi confronti".