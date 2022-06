Stranger Things 4, Charlie Heaton risponde ai fan preoccupati: "C'è tanto di cui parlare"

La star di Stranger Things Charlie Heaton risponde a quei fan preoccupati per il fatto che Jonathan si sia visto relativamente poco nella quarta stagione dello show Netflix.

Tra i fan di Stranger Things che hanno già visto la prima parte della quarta stagione su Netflix c'è chi è preoccupato per il personaggio di Charlie Heaton, Jonathan Byers, che si è visto relativamente poco rispetto alle altre stagioni, e in confronto ad altri protagonisti della serie.

"Capisco perché stiate chiedendo una cosa del genere" ha commentato l'attore ai microfoni di British GQ, dove gli è stato di dire la sua merito alla questione "Ho visto cosa scrivono sul web, su alcuni forum, o anche Screen Rant e simili 'Che è successo al personaggio?'".

"Ma si tratta di un cast molto ricco, e di uno show che porta in scena tanti personaggi. Ovviamente ogni stagione ne presenta di nuovi, e davvero meravigliosi, e la storia prende varie direzioni" spiega poi, come riporta anche Deadline.

Nella quarta stagione di Stranger Things, infatti, Jonathan, Will (Noah Schnapp) e Eleven (Millie Bobby Brown) si trasferiscono in California con Joyce (Winona Ryder), mentre il resto del gruppo rimane a Hawkins, dove avviene anche gran parte dell'azione.

"[In particolare] ad Hawkins quest'anno, con tutto quello che sta succedendo, è davvero come vedere Nightmare on Elm Street, ed è certamente entusiasmante vedere che direzione prenderà questa storia sullo schermo" conclude Heaton.

E con i restanti episodi di Stranger Things 4 in arrivo il 1 luglio, chi dice che la musica non possa cambiare per Jonathan...