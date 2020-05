Charles Leclerc a EPCC spiega come si prepara la carbonara (video)

Alessandro Cattelan e Charles Leclerc hanno preparato un simpatico tutorial a EPCC per spiegarci gli ingredienti giusti per un'ottima carbonara.

Nella puntata di ieri di EPCC LIVE, Alessandro Cattelan ha preparato un video con il campione di Formula 1 Charles Leclerc, i due hanno voluto chiarire un concetto culinario: 'Nella carbonara non ci va la panna'. La puntata è stata vista da 166.000 spettatori medi ed è stata trasmessa martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand.

Come possiamo vedere nel video, il campione di Formula 1 Charles Leclerc ha girato con Alessandro Cattelan una simpaticissima clip per insegnarci a fare la carbonara evitando che possano ripetersi errori come quello di Bono Vox che la cucina con la panna, come ha rivelato il visionario ristoratore Francesco Panella.

Alessandro e il campione cresciuto con la Ferrari ci ammoniscono a non cucinare la carbonara "a cazzo di cane", mettendoci panna, prezzemolo o addirittura cucinandola alla vegana. Gli ingredienti giusti sono uova, guanciale e pecorino, i due protagonisti del video concordano in tutto, anzi, quasi in tutto: Alessandro Cattelan preferisce la pasta lunga, Charles Leclerc preferisce la pasta corta, piccoli dettagli che fanno la differenza. Le immagini concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.