Chariot: John Malkovich e Rosa Salazar nel trailer del thriller sci-fi

Il trailer di Chariot ci fornisce un primos guardo al thriller sci-fi con John Malkovich, Rosa Salazar, Thomas Mann e Joseph Baena.

Chariot**, scritto e diretto da Adam Sigal, vede un ricco cast capitanato da John Malkovichnel ruolo del dottor Karn, uno strano ed eccentrico specialista che guida pazienti ignari attraverso la transizione della reincarnazione. Quando Harrison (Thomas Mann) sperimenta misteriosi sogni ricorrenti, si rivolge al dottor Karn per chiedere aiuto e rivela il suo incontro con una donna (Rosa Salazar) che aveva amato in una vita precedente. Notando un problema tecnico nel sistema, il medico deve risolvere il problema prima di far deragliare permanentemente il futuro del suo paziente.

Nel cast anche Scout Taylor Compton, Vernon Davis, Chris Mullinax e Shane West. Chariot è prodotto da Henry Penzi, Johnny Remo, Carol Anne Watts e Sasha Yelaun.