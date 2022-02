Channing Tatum svela perché non guarda più i film Marvel

L'attore Channing Tatum ha raccontato il motivo per cui non guarda più i film della Marvel, legato al progetto dedicato a Gambit.

Channing Tatum ha svelato perché non guarda più i film della Marvel e il motivo della sua scelta è legato alla mancanza realizzazione di Gambit.

L'attore ha lavorato a lungo allo sviluppo del progetto di cui avrebbe dovuto essere il protagonista, ma l'adattamento del fumetto non è mai stato realizzato.

Parlando con Variety, Channing Tatum ha raccontato: "Quando Gambit non si è più realizzato, sono rimasto davvero traumatizzato. Ho smesso di amare la Marvel. Non sono stato più in grado di vederne i film".

La star di Magic Mike ha sottolineato: "Amavo quel personaggio. Era semplicemente troppo triste. Era come perdere un amico perché ero così pronto a interpretarlo".

Channing, anche a distanza di anni, sarebbe però ancora pronto a interpretare la parte: "Adorerei interpretare Gambit. Non penso dovremmo dirigerlo. Penso quello fosse sbagliato da parte nostra".

Il progetto dedicato al mutante è uno di quelli per ora abbandonati dopo l'acquisizione da parte della Disney di Fox. Reid Carolin, da tempo partner nella produzione accanto a Tatum, aveva spiegato parlando del progetto che avrebbe dovuto essere vietato ai minori: "Volevamo realizzare una commedia romantica-film di supereroi. L'idea era che l'unica cosa più difficile rispetto a salvare il mondo fosse riuscire a far funzionare una relazione. Eravamo vicini al traguardo... Avevamo selezionato il cast del film. Avevamo aperto gli uffici della produzione. Stavamo per andare a New Orleans a girare".

Carolin ha quindi aggiunto: "Spero che cambino idea perché era un progetto piuttosto grandioso. Forse un giorno...".