Channing Tatum scherza: "Non mi farò la ceretta per Magic Mike 3, i tempi sono cambiati"

Channing Tatum, durante la sua recente apparizione presso il Jimmy Kimmel Live! di Martedì sera, ha raccontato la storia che si cela dietro alla sua testa rasata, ha parlato di che cosa dovremo aspettarci da Magic Mike 3 e ha rivelato che non si farà la ceretta per le riprese della pellicola: "I tempi sono cambiati."

Durante l'intervista, il presentatore ha chiesto Tatum: "A proposito di depilazione, che dire di Magic Mike? Presto ti farai la ceretta? Sta già iniziando?". "No," ha risposto Channing con un sorriso. "I tempi sono cambiati e noi staremo al passo coi tempi, non credo che mi depilerò. Penso che sarà tutto molto in stile 'natural'."

"Penso che proveremo a cambiare la tendenza e la regola secondo cui i ballerini maschi debbano per forza radersi e depilarsi. Penso che semplicemente... sia arrivato il momento, è un nuovo giorno. È un nuovo giorno". Ha continuato la star di The Hateful Eight.

L'ultimo capito del franchise di Magic Mike è stato annunciato a novembre e il film sarà diretto da Steven Soderbergh, il celeberrimo regista che ha già diretto il primo capitolo uscito nel 2012. "Non ci sono parole per descrivere quanto sia entusiasta di far saltare le porte del mondo di Magic Mike con Steven, Greg, Reid e le persone straordinarie di HBO Max", ha detto Channing Tatum in una dichiarazione di qualche mese fa. "Il mondo degli spogliarellisti non sarà mai più lo stesso."