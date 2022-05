Channing Tatum star del film The One and Only Sparkella, tratto dal suo libro

L'attore Channing Tatum sarà il protagonista e produttore del film The One and Only Sparkella, progetto tratto dal suo libro.

Channing Tatum adatterà in un film il suo libro The One and Only Sparkella, un progetto live-action che sarà realizzato grazie a MGM.

Il libro è stato messo in vendita nel 2021 e ha debuttato al primo posto della classifica dei bestseller del New York Times.

Il film live-action tratto da The One and Only Sparkella porterà sul grande schermo la magia di Sparkella e mostrerà un padre e sua figlia mentre si immeergono totalmente all'interno del soprendente mondo della sua immaginazione. Channing Tatum avrà la parte del padre, mentre per ora non è stata scelta l'interprete della figlia, una bambina che ama tutto quello che è glitter.

Il 31 maggio, negli Stati Uniti, sarà messo in vendita il libro sequel The One and Only Sparkella Makes a Plan.

La sceneggiatura sarà firmata da Pamela Ribon, che ha lavorato ai film animati Oceania e Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2.

Attualmente non è stato scelto il regista per il lungometraggio che l'attore realizzerà anche come produttore.

Channing ha recentemente recitato nella commedia The Lost City accanto a Sandra Bullock e nel film Dog, mentre in futuro apparirà in Pussy Island e Magic Mike's Last Dance.