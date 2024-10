Channing Tatum, Dave Bautista e Zoë Kravitz si uniscono a Cate Blanchett nel nuovo film Alpha Gang

L'attesa commedia sull'invasione aliena Alpha Gang dei fratelli Zellner, interpretata e prodotta da Cate Blanchett, ha appena visto il suo cast arricchirsi di volti molto noti.

Dave Bautista, Steven Yeun, Zoë Kravitz, Léa Seydoux, Riley Keough e Channing Tatum sono stati confermati nel cast, mentre l'agente di vendita internazionale del film, mk2 films, si prepara ad aumentare le prevendite all'AFM.

Alpha Gang è incentrato su un gruppo di invasori alieni inviati a conquistare la Terra. Questi sono travestiti in forma umana come una banda di motociclisti degli anni '50, soprannominati Alpha Gang. Sono spietati nella loro missione, fino a quando non soccombono alla condizione umana più tossica e contagiosa di tutte: le emozioni. Il film segue il successo del Sundance dei fratelli Zellner, Sasquatch Sunset.

La Blanchett, due volte vincitrice dell'Oscar, interpreta l'indomabile leader della Alpha Gang, mentre i nuovi membri del cast interpreteranno il resto della banda. Dave Bautista (Guardiani della Galassia, Dune 1 e 2) è stato recentemente visto in The Last Showgirl di Gia Coppola, mentre Channing Tatum (Deadpool & Wolverine) è reduce da Blink Twice, il debutto alla regia di Kravitz (The Batman), attualmente impegnata nelle riprese di Caught Stealing di Darren Aronofsky .

Il film riunirà Kravitz con la co-protagonista di Mad Max: Fury Road, Riley Keough (Daisy Jones & the Six, Under the Bridge, Zola), che in precedenza era apparsa nel film dei fratelli Zellner Sasquatch Sunset.

Léa Seydoux (Non c'è tempo per morire, Blue is the Warmest Color) è apparsa recentemente vista nella commedia francese Second Act e in Dune 2 come figura centrale di Lady Margo Fenring, mentre il candidato all'Oscar e vincitore di Golden Globe ed Emmy Steven Yeun (Lo scontro, Minari) apparirà nell'avventura fantascientifica Mickey 17 di Bong Joon-ho.

Alcuni dettagli di Alpha Gang

Alpha Gang si svolge in una realtà amplificata, che fonde il familiare con il senza tempo, e sarà girato dal direttore della fotografia Mike Gioulakis, collaboratore abituale di Jordan Peele, M. Night Shyamalan e David Robert Mitchell, che in precedenza ha lavorato a Sasquatch Sunset degli Zellner. Le riprese del film sono previste per la primavera del 2025.

"Queste nuove reclute stellari sono una potenza di talento comico, che aggiunge ancora più entusiasmo a questo attesissimo film. Questo cast, proprio come la storia e i suoi registi, è fuori dal mondo" ha dichiarato Fionnuala Jamison, amministratore delegato di mk2 Films.

CAA Media Finance si occupa dei diritti di distribuzione per il Nord America. I fratelli Zellner producono Alpha Gang per ZBi, con Blanchett e Coco Francini per Dirty Films, oltre a Gina Gammell per Felix Culpa, Ryan Zacarias per Fat City, Mary Aloe per Aloe Entertainment e Andrea Bucko per Sugar Rush Pictures.