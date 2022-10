Challengers, Luca Guadagnino descrive i personaggi del film con Zendaya come "complessi e incasinati"

Luca Guadagnino è tornato alla regia con Challengers, film di cui ha rivelato nuove anticipazioni e che avrà come star Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist.

Il regista, ospite del New York Film Festival, ha parlato del suo prossimo progetto che segue la buona accoglienza ricevuta da Bones and All.

Rispondendo a una domanda sul suo prossimo impegno sul set, Luca Guadagnino ha spiegato: "Penso che i tre personaggi di Challengers siano meravigliosamente complessi e persone realmente incasinate che amo davvero molto. Ed è un film sullo sport, perché no? È ipercinetico e realizzo film, quindi è grandioso".

Le riprese del progetto si sono concluse nel mese di giugno 2022.

Nel lungometraggio Zendaya interpreta Tashi, una giocatrice di tennis diventata allenatrice che si occupa della carriera di suo marito Art (Faist). Quando lui affronta una serie di sconfitte, il giovane è costretto a scontrarsi contro il suo amico di infanzia ed ex fidanzato Patrick (O'Connor), dando vita a un triangolo sentimentale con delle sfumature queer.

Le riprese del film, che viene descritto come una commedia, si sono svolte nella città di Boston.

Challengers dovrebbe arrivare nei cinema l'11 agosto 2023.