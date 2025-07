Chainsaw Man, rilasciato il trailer del film incentrato su uno degli archi narrativi più amati (e tragici)

A quasi tre anni dalla prima stagione, Chainsaw Man ritorna in sala con il film Reze Arc, adattamento dell'iconico "Bomb-Girl Arc" del manga di Tatsuki Fujimoto. Alla Anime Expo di Los Angeles è stato mostrato un nuovo trailer, accompagnato dal visual ufficiale e dal brano "IRIS OUT" di Kenshi Yonezu.

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc: nuovo trailer e nuovo amore

Dopo anni di silenzio assordante, Denji torna a scuotere le platee internazionali. Alla Anime Expo di Los Angeles, durante il panel dello studio MAPPA, i vertici Manabu Otsuka e Hiroya Hasegawa hanno sollevato il sipario su Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, svelando un nuovo trailer ricco di pathos e la key visual destinata alla distribuzione mondiale. Il film, adattamento dell'arco narrativo noto come "Bomb-Girl Arc", arriverà nei cinema giapponesi il 19 settembre e negli Stati Uniti il 29 ottobre. Una distanza di appena sei settimane che accorcia l'attesa per i fan occidentali, mai così affamati di motoseghe e dilemmi interiori.

Il trailer appena pubblicato, con in sottofondo la canzone "IRIS OUT" del celebre Kenshi Yonezu, offre una finestra più ampia sull'intensità del film: non si tratta di una semplice estensione animata, ma di un vero e proprio ritorno in grande stile. A differenza di pellicole come "Spy x Family Code: White", Reze Arc non è una storia inedita bensì una trasposizione fedele di uno degli archi più amati - e tragici - del manga di Tatsuki Fujimoto, con tutto il suo carico di ambiguità, seduzione e deflagrazioni emotive.

Il film diretto da Tatsuya Yoshihara, e scritto a quattro mani da Fujimoto e Hiroshi Seko, promette di portare sul grande schermo "numerosi momenti iconici", mantenendo l'estetica disturbante e viscerale che ha consacrato l'anime come un cult tra i nuovi shonen. Il cast vocale confermato include Kikunosuke Toya, Tomori Kusunoki, Shôgo Sakata, Ai Fairouz e Reina Ueda, che daranno corpo e voce alle tensioni sottili e alla violenza bruciante di questa nuova tappa nel mondo di Chainsaw Man.

La sinossi ufficiale non lascia spazio a fraintendimenti: "Denji incontra un nuovo interesse amoroso, Reze, che, a sua insaputa, nasconde un pericoloso secondo fine." La scintilla di un amore improbabile si mescola alla bomba della tragedia annunciata, in un gioco di maschere e inganni che non fa sconti. Reze Arc non sarà solo un nuovo capitolo, ma il cuore pulsante di un'evoluzione narrativa che, ancora una volta, non ha paura di sporcarsi le mani.