Chadwick Boseman, il toccante ricordo di sua moglie ai Gotham Awards: "Orgogliosa di te"

Nelle scorse ore si sono svolti i Gotham Awards 2021 e un segmento della cerimonia è stato dedicato a Chadwick Boseman, l'attore di Black Panther scomparso lo stesso agosto a soli 43 anni.

Durante la serata, che ha visto tra i candidati agli ambiti premi anche Boseman - grazie alla sua interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom, l'ultimo film da lui girato -, l'attore è stato ricordato dalla moglie Simone Ledward Boseman e dalla co-star di 42 André Holland in un emozionante tributo, come riporta anche IndieWire.

Dopo aver ricevuto l'Actor Tribute Award, infatti, Ledward ha affermato: "Era la persona più onesta che abbia mai incontrato, perché non si limitava mai a dire semplicemente la verità: ne andava attivamente alla ricerca, in sé stesso e in coloro che lo circondavano. La verità può essere qualcosa di davvero facile da evitare, ma se non viviamo con sincerità, allora è impossibile vivere in linea con lo scopo divino delle nostre vite. E così che Chadwick viveva ogni giorno. Imperfetto, ma determinato. E così facendo, è stato in grado di dare sempre tutto sé stesso in ogni momento, di essere sempre interamente presente nella sua vita, e di coloro che diventava. Era stato benedetto nel poter vivere diverse vite concentrate in una".

"Non stava semplicemente raccontando una storia o leggendo le battute scritte su un foglio" prosegue la moglie di Chadwick Boseman "stava dando forma a un cammino verso il pieno raggiungimento".

"È un onore poter ricevere questo premio in vece di mio marito. È un riconoscimento non solo del suo profondo lavoro, ma anche dell'impatto che ha avuto in questa industri e in questo mondo. Chad, grazie. Ti amo. Sono così orgogliosa di te. Continua a illuminarci. Grazie" ha concluso.