Chadwick Boseman: quando scoppiò in lacrime ricordando due fan morti di cancro (VIDEO)

Torna a circolare in queste ore il video di un'intervista del 2018, durante la quale Chadwick Boseman scoppiò in lacrime ricordando due giovani fan di Black Panther morti di cancro.

Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, avvenuta a soli 43 anni, dona ancora più significato al video che vede l'attore scoppiare in lacrime mentre ricorda due giovani fan morti di cancro prima di riuscire a vedere il suo film più famoso, Black Panther.

Nelle ultime ore, il mondo del cinema (e non solo) è stato sconvolto dalla tragica notizia della morte di Chadwick Boseman. L'attore, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Black Panther nel Marvel Cinematic Universe, ma anche per film come 42 e Get on Up, aveva solo 43 anni quando si è lasciato andare dopo aver combattuto a testa alta una lunga battaglia contro il cancro. Proprio questo aspetto, riguardante la sua malattia, rende ancora più straziante la visione del video che è tornato a circolare sul web e che ritrae Chadwick Boseman mentre, durante un'intervista del 2018, ricorda due suoi giovani fan, morti proprio della stessa malattia che, a due anni di distanza, ha portato via anche lui.

Mentre promuoveva Black Panther, a Boseman è stato chiesto di parlare dell'impatto che il film avrebbe avuto sulla comunità afroamericana. L'attore ha scelto di parlare soprattutto di cosa il film abbia significato per i due ragazzini, conosciuti mentre faceva visita ai bambini malati di cancro.

"Ci sono due ragazzini, Ian e Taylor, morti di cancro. Durante le nostre riprese, ho parlato con loro sapendo già che erano entrambi terminali. E quello che mi hanno detto, e che i loro genitori hanno confermato, è che stavano cercando di resistere fino all'arrivo di questo film", ha quindi ricordato Boseman.

"In un certo senso, li senti dire così, e tu rimani senza parole. Questo ti spinge ad alzarti e andare in palestra, ad alzarti e andare a lavorare. Devo imparare queste righe, devo lavorare su questo accento... vedere quanto sono devoti tutti i miei compagni di cast e sapere che sarà qualcosa di significativo per loro".

Il nativo della Carolina del Sud ha descritto l'esperienza di creare un film di tale portata, dicendo che questo gli ha anche ricordato come ci si possa sentire da bambino a sognare momenti speciali come vedere il tuo supereroe preferito che assomiglia a te. "All'inizio pensavo che questo non poteva significare molto per loro. Ma vedendo come il mondo ci ha accolti, vedendo il movimento che si è creato, come tutto questo ha assunto una vita propria, mi ha fatto capire che avevano previsto qualcosa di grande" ha detto Boseman.

"E ripenso ora a me bambino, che aspettavo l'arrivo del Natale, aspettavo che arrivasse il mio compleanno, aspettavo un giocattolo che non avrei avuto la possibilità di provare, o un videogioco. Ho vissuto la vita aspettando quei momenti".

Ma quando è tornato a parlare di Ian e Taylor, l'attore è stato sopraffatto dal dolore.

"E così, tutto questo mi ha riportato alla mente come ci si sentiva ad essere un bambino, solo per sperimentare l'attesa di quei due ragazzini per questo film, e quando ho scoperto che loro ...", ha detto prima di terminare in lacrime, ripensando ai due bambini che non hanno fatto in tempo a vedere il suo film.

"Sì, tutto questo significa molto".

Il cancro di Chadwick Boseman era stato diagnosticato quattro anni fa, prima che girasse il suo ruolo più iconico come T'Challa nel blockbuster Marvel, Black Panther, per cui possiamo soltanto immaginare cosa passasse nella sua testa mentre sul viso scorrevano le lacrime.