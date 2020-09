Chadwick Boseman: Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e il cast di Black Panther al funerale dell'attore

La famiglia e gli amici di Chadwick Boseman hanno partecipato a un memoriale in ricordo dell'attore, scomparso lo scorso 28 agosto a causa di un cancro, al quale si sono uniti anche i suoi colleghi di Black Panther, come Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e Winston Duke.

Some of #ChadwickBoseman ‘s friends and family gathered for a memorial in Malibu🕊💫 pic.twitter.com/9YGrZkOOab — BXM✨ (@blindedxmelanin) September 6, 2020

I co-protagonisti di Chadwick Boseman in Black Panther si sono riuniti a Malibu per ricordare la vita dell'amico e dedicargli gli ultimi saluti, insieme alla moglie Taylor Simone Ledward, sposata poco prima della sua morte. Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e Winston Duke si sono presentati all'evento, per stare vicino alla famiglia del loro collega e per omaggiarlo un'ultima volta.

Le immagini trapelate dal servizio pubblicato dal The Sun mostrano composizioni floreali, immagini di Chadwick Boseman e il resto degli ospiti con indosso mascherine in un giardino che affaccia sull'oceano, un luogo molto intimo per ricordare l'attore scomparso prematuramente.

Questo evento privato è stato organizzato dopo che la città natale di Chadwick Boseman, Anderson nella Carolina del Sud, ha tenuto una cerimonia pubblica in suo ricordo giovedì, che ha previsto anche la proiezione di Black Panther.