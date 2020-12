Chadwick Boseman diventerà Hero for the Ages grazie al premio postumo di MTV

Chadwick Boseman sarà nominato Hero for the Ages durante lo speciale MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time.

A presentare il premio assegnato dopo la morte della star di Black Panther saranno Don Cheadle e Robert Downey Jr.

Il riconoscimento viene assegnato a una star del cinema e della televisiva il cui eroismo sullo schermo è stato superato solo da quello dimostrato distante dalle telecamere. Lo speciale, in onda domenica 6 dicembre sugli schermi americani, verrà condotto da Vanessa Hudgens. Chadwick Boseman, dopo il riconoscimento Hero for the Ages, potrebbe ricevere anche una nominaton agli Oscar grazie alla sua interpretazione nel film Ma Rainey's Black Bottom, in arrivo su Netflix il 18 dicembre.

Chadwick Boseman era nato e cresciuto ad Anderson, South Carolina, e aveva frequentato la Howard University, laureandosi nel 2000 e frequentando poi una scuola d'arti drammatiche a Londra, prima di tornare negli Stati Uniti. Nel 2008 si è trasferito a Los Angeles per intraprendere la carriera come attore.

Il suo primo ruolo televisivo risale al 2003, con un episodio di Third Watch Squadra Emergenza ed è poi apparso in serie come Law & Order, CSI: NY ed E.R. e Lincoln Heights. Il suo primo ruolo cinematografico è stato in The Express: The Ernie Davis Story, diventando poi protagonista di 42 con la parte di Jackie Robinson, il primo giocatore di baseball afroamericano nel campionato americano.

La sua carriera è quindi decollata ottenendo ruoli in Draft Day accanto a Kevin Costner, Get on Up in cui è stato il cantante James Brown, e Gods of Egypt.

Dopo essere apparso in Captain America: Civil War, Chadwick Boseman ha interpretato il re di Wakanda T'Challa in Black Panther nel 2018, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. I fan attendevano il sequel di Black Panther nel 2022.