Cercando Alaska: trailer e data di uscita della serie Sky tratta da John Green

Sky ha diffuso trailer e data di uscita di Cercando Alaska, serie tv tratta dal romanzo teen di John Green che approderà su Sky Atlantic e NOW TV dal 27 maggio.

Dopo il successo di Colpa delle stelle, che ha incassato oltre 305 milioni di dollari in tutto il mondo, un altro romanzo scritto da John Green ha preso la via, stavolta, del piccolo schermo.

Cercando Alaska racconta la storia di un teenager di nome Miles che si iscrive alla prestigiosa Culver Creek Preparatory High School in Alabama, dove incontra Alaska Young, una ragazza di cui presto si innamora. A scrivere la sceneggiatura del teen drama Josh Schwartz e Stephanie Savage.

Charlie Plummer e Kristine Frøseth sono protagonisti di una indimenticabile e nostalgica storia di formazione, dal 27 maggio su Sky.