C'era una volta in America: Ennio Morricone e l'Oscar mancato per la colonna sonora

Ennio Morricone non vinse l'Oscar per la miglior colonna sonora con le musiche di C'era una volta in America a causa di un errore dell'Academy.

C'era una volta in America avrebbe potuto vincere un Oscar per la colonna sonora composta da Ennio Morricone, ma il distributore americano non riuscì a presentare i documenti corretti all'Academy e il film fu escluso dalle possibili candidature di quell'anno.

Noodles (Robert De Niro) e Max (James Woods) in C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA

L'Academy si fece perdonare per questo terribile errore nel 2007 quando Morricone ricevette il premio Oscar onorario alla carriera "per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film" dopo essere stato nominato per 5 volte tra il 1979 e il 2001 senza aver mai vinto il premio.

Sergio Leone non ha mai avuto dubbi in proposito ed ha scelto immediatamente, per le riprese di C'era una volta in America, il suo collaboratore di lunga data Ennio Morricone, con cui aveva lavorato per tutti i western che lo avevano reso celebre in tutto il mondo. La colonna sonora del film, oggi considerata una delle migliori colonne sonore di Ennio Morricone, era stata commissionata da Leone con largo anticipo e veniva ascoltata sul set durante le riprese per creare la giusta atmosfera.

C'era una volta in America, una scena del film di Sergio Leone

Nella colonna sonora del film compaiono anche dei pezzi non scritti da Morricone, come ad esempio Yesterday, composta da Paul McCartney, un brano dalla celebre sinfonia dell'opera La gazza ladra di Gioachino Rossini, God Bless America di Irving Berlin e Night and Day di Cole Porter.