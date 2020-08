C'era una volta il West: stasera su Rai3 il film di Sergio Leone con Claudia Cardinale

Nuova puntata, stasera su Rai3 alle 21:20, del ciclo dedicato a Sergio Leone ed Ennio Morricone con C'era una volta il West, il western ideato dal regista romano insieme a Dario Argento e Bernardo Bertolucci, considerato uno dei migliori dell'intera storia del cinema.

Jill (Claudia Cardinale), un'ex prostituta, arriva a Red Land nel pieno West per rendersi conto che suo marito, Brett McBain, è stato ucciso da un killer prezzolato di nome Frank (Henry Fonda). A mandarlo è Morton (Gabriele Ferzetti), un avido magnate che sogna di costruire una grande ferrovia che passi da una costa all'altra degli Stati Uniti. Per realizzare tutto ciò ha bisogno proprio dei terreni in cui sorge la fattoria di Brett. Deciso a non cedere il terreno, purtroppo ha la peggio ma sua moglie Jill non ha nessuna intenzione di mollare e trova l'aiuto di un pistolero dal passato oscuro chiamato Armonica (Charles Bronson) che deve saldare oltretutto un debito di sangue con Frank. A loro si aggiunge Cheyenne (Jason Robards), un fuorilegge su cui pende una taglia di cinquemila dollari. Si scatena così un conflitto sanguinario con al centro la tenuta McBain, metafora di un mondo ormai al tramonto in cui le pistole e i duelli stanno lasciando il posto alla modernità.

Una sequenza di C'era una volta il West di Sergio Leone ©Angelo Novi /Cineteca di Bologna

Dopo Il buono, il brutto, il cattivo Sergio Leone aveva deciso di farla finita con i film di genere western e aveva cominciato a lavorare su quello che sarebbe poi diventato C'era una volta in America. Un incontro casuale con Bernardo Bertolucci e Dario Argento, però, accese una scintilla. Oltre alla montagna di soldi offerta dalla Paramount e alla possibilità di lavorare con uno degli attori che Leone preferiva, Henry Fonda. Nel 1968 nacque C'era una volta il West, enorme successo al botteghino, oggi considerato uno dei migliori film della storia del cinema.