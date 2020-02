C'era una volta a... Hollywood, Macaulay Culkin: "Ho fatto un provino disastroso per il film"

Nell'ultimo numero di Esquire, Macaulak Culkin svela di aver sostenuto un provino per C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film diretto da Quentin Tarantino e recente vincitore di due premi Oscar. Un'audizione con risultati non proprio esaltanti.

"È stato un disastro. Non mi avrei assunto. Sono comunque terribile a fare i provini e questa è stata la mia prima audizione in circa otto anni" ha confessato Culkin. Da diversi anni Macaulay Culkin si è allontanato dal mondo della recitazione, soprattutto da produzioni con budget consistenti come il film di Tarantino.

Nell'intervista Macaulay Culkin ha ricordato il piacere di tornare ogni tanto sullo schermo:"Non importa quanto io mi comporti da vecchio burbero, è comunque divertente tornare in sella una volta ogni tanto e recitare un po'". Un allontanamento che ha provocato anche un cambio di percezione e un determinato tipo d'immagine di sé stesso creata a causa di questa scelta:"Le persone pensano che io sia pazzo o uno svitato o rovinato. Strano. E fino all'ultimo anno o due non mi sono mai messo in gioco. Quindi posso capirlo. È anche come, ok, gente, smetterla di comportarsi così scioccamente, sono relativamente ben inserito. Guarda: sono una persona piuttosto impareggiabile. Se fossi un commercialista potrei guardare a destra e sinistra e ci sarebbero altri ragionieri seduti accanto a me in ufficio. Non è così, è una di quelle cose in cui è come il cliché del fatto che siamo tutti dei fiocchi di neve? Che siamo tutti unici? Bene, sai una cosa? In realtà sono un fiocco di neve".

C'era una volta a... Hollywood ha vinto il premio Oscar nelle categorie riservate al miglior attore non protagonista (Brad Pitt) e alla miglior scenografia (Barbara Ling e Nancy Haigh). Il film è ambientato nella Los Angeles del 1968, con protagonisti un'ex star della tv, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e il suo stunt-man Cliff Booth (Brad Pitt).