C'era una volta a.... Hollywood, Elizabeth Debicki conferma la fine delle riprese del sequel con Brad Pitt

Elizabeth Debicki sarà una delle protagoniste del nuovo film di David Fincher, The Adventures of Cliff Booth, e ospite del recente Sundance Film Festival, l'attrice ha confermato la fine delle riprese del film, con protagonista il premio Oscar Brad Pitt.

L'attore tornerà ad interpretare lo stuntman Cliff Booth, personaggio già interpretato in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, al fianco di Leonardo DiCaprio nel ruolo di Rick Dalton, un'ex star televisiva che tenta di sfondare a Hollywood.

La fine delle riprese del sequel di C'era una volta a... Hollywood

"Ho appena concluso [il sequel di C'era una volta a... Hollywood] di [David] Fincher, ed è stato davvero un sogno da realizzare" ha dichiarato Debicki alla première del suo film Wicker "Mi è piaciuto tantissimo. Lo abbiamo girato per quasi sei mesi a Los Angeles, e ho adorato, adorato lavorare con David, lo adoro davvero tantissimo".

Primo piano di Brad Pitt in C'era una volta a... Hollywood

Naturalmente, ha apprezzato anche lavorare con il protagonista del film, Brad Pitt: "E mi è piaciuto lavorare con Brad. Nel suo ruolo assolutamente iconico, sì, è stato un piacere... ero davvero, davvero felice su quel set" ha concluso Elizabeth Debicki.

La nuova avventura di Cliff Booth

Il sequel del successo del 2019 di Quentin Tarantino C'era una volta a... Hollywood vede di nuovo Brad Pitt riprendere il ruolo che gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista. David Fincher stato scelto per la regia del film, scritto da Quentin Tarantino.

Nel cast del film, oltre a Brad Pitt nei panni di Cliff Booth ed Elizabeth Debicki, anche Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany e la star di Santa Clarita Diet Timothy Olyphant, già tra i protagonisti del primo film nel ruolo di James Stacy.