Central Park: Emmy Raver-Lampman sostituirà Kristen Bell

Sarà Emmy Raver-Lampman a sostituire Kristen Bell nel ruolo di Molly in occasione della seconda stagione della serie animata Central Park.

L'ex star di Veronica Mars aveva infatti annunciato di aver deciso di abbondonare la parte perché avrebbe dovuto essere assegnata a una persona di colore.

Il team creativo di Central Park composto da Loren Bouchard, Josh Gad, Nora Smith, Halstead Sullivan e Sanjay Shah ha dichiarato in un comunicato: "Dopo un lungo processo di casting che ha visto coinvolte alcune incredibili contendenti per il ruolo di Molly, non avremmo potuto essere più elettrizzati, onorati e certi di aver trovato la perfetta unione di personalità e voce nella fantastica Emmy Raver-Lampman. Dal momento in cui abbiamo sentito la sua Molly abbiamo capito che era la scelta giusta". L'attrice è conosciuta dal publico televisivo grazie a The Umbrella Academy, Jane the Virgin e A Million Little Things.

Kristen Bell aveva la parte di Molly e aveva dichiarato che accettare il ruolo è stato frutto di una "mancanza di consapevolezza del suo pervasivo privilegio".

La star di Frozen, annunciando la sua decisione, aveva sottolineato: "Dare a un'attrice bianca il personaggio di Molly mina la specificità di chi ha origini etniche miste e l'esperienza dei neri americani. Era sbagliato e noi membri del team di Central Park promettiamo di rimediare. Sono felice di rinunciare a questo ruolo per darlo a qualcuno che possa offrire un ritratto molto più accurato e mi impegnerò a imparare, crescere e fare la mia parte per l'uguaglianza e l'inclusione".