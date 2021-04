Cenerentola: Kristen Wiig e Annie Mumolo autrici del film sulle sorellastre della principessa Disney

Kristen Wiig e Annie Mumolo collaboreranno con la Disney per realizzare un film sulle sorellastre di Cenerentola, un progetto live-action descritto come una commedia musicale. Le due attrici hanno già collaborato in occasione di Barb & Star Go to Vista Del Mar e, per ora, non è chiaro se saranno le protagoniste del nuovo lungometraggio.

La storia di Cenerentola verrà raccontata sl punto di vista delle sorellastre della futura principessa, raccontandone la vita dall'infanzia fino al matrimonio della loro "rivale" in famiglia e proseguendo il racconto di Anastasia e Genoveffa (nella versione originale Anastasia e Drizella Tremaine) anche in età adulta.

Kristen Wiig e Annie Mumolo, secondo quanto riportato da Deadline saranno coinvolte come sceneggiatrici e forse avranno la parte dei due personaggi principali nella seconda parte del film. Nel team della produzione ci saranno anche Jessica Elbaum e Will Ferrell di Gloria Sanchez Productions.

Le due artiste si conoscono fin dagli anni in cui hanno frequentato la Groundlings Theatre & School e la loro amicizia ha portato alla creazione della sceneggiatura di Le amiche della sposa e di Barb and Star Go to Vista Del Mar.