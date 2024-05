Cena con delitto 3: svelato il titolo del nuovo film di Rian Johnson in arrivo nel 2025

Rian Johnson ha svelato il titolo di Cena con delitto 3, il prossimo film del franchise che verrà realizzato per Netflix e debutterà nel 2025.

Il prossimo capitolo delle indagini del detective interpretato da Daniel Craig sarà Wake Up Dead Man e le riprese inizieranno presto.

I primi dettagli del sequel

Oltre a occuparsi della regia, Rian Johnson firmerà anche la sceneggiatura e produrrà il terzo film di Cena con delitto - Knives Out in collaborazione con Ram Bergman.

Attualmente la produzione non ha svelato i nomi degli attori coinvolti oltre al protagonista Daniel Craig nella parte del famoso detective Benoit Blanc.

La trama del nuovo caso che vedrà impegnato l'investigatore non è stata svelata e bisognerà attendere per scoprire qualche nuovo dettaglio e quali altre star faranno parte del cast.

Netflix ha stretto un accordo di ben 450 milioni di dollari per la produzione di due sequel. Il primo dei due film è arrivato nel 2022 ed era intitolato Glass Onion.

Glass Onion: Knives Out - Daniel Craig in una scena

Glass Onion - Knives Out, la recensione del nuovo caso Netflix di Benoit Blanc: un atto di distruzione

Nel secondo film, disponibile in streaming su Netflix, il detective Benoit Blanc si deve recare in Grecia per indagare su un mistero affascinante con protagonisti dei personaggi piuttosto peculiari.

Nel cast ci sono Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.