Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c'è Diletta Leotta?

Cecilia Rodriguez si sarebbe infuriata per l'attenzione fin troppo esplicita riservata da Ignazio Moser a Diletta Leotta in una discoteca sarda.

È Diletta Leotta la causa della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Quasi sicuramente la risposta è no ma la gelosia dell'argentina potrebbe essere esplosa per qualche occhiata di troppo del suo ex compagno alla giornalista di DAZN.

La rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha conquistato le prime pagine dei giornali che amano raccontare le storie legate al gossip, se l'allontanamento tra i due ex gieffini sembra certo meno conosciuta è la causa della rottura. Gabriele Parpiglia del settimanale Chi ha raccontato che Ignazio Moser si sentiva oppresso dell'eccessiva gelosia di Cecilia e quest'estate ha deciso di chiudere la storia alla ricerca della libertà perduta.

Il settimanale Oggi parla di una serata in discoteca in Sardegna dove erano presenti Cecilia, Ignazio e Diletta Leotta, che sull'isola sarda sta cercando di mettersi definitivamente alle spalle la storia con il pugile Daniele Scardina. Il settimanale riferisce che le attenzioni di Moser per la giornalista sono state troppo esplicite: "Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo...Complice qualche bicchierino di troppo, in quell'occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione". A questo punto si sarebbe consumato il dramma: Cecilia non ha retto le occhiate languide del compagno verso Diletta e la rottura è stata totale, dopo un'epica scenata di gelosia.