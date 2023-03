C'è posta per te, stasera su Canale 5: Marco Mengoni ospite dell'ultima puntata: le anticipazioni

Stasera 11 marzo su Canale 5 va in onda l'ultima puntata di C'è posta per te: ecco gli ospiti della serata

Stasera su Canale 5 va in onda alle 21.40 C'è posta per te. Il programma di Maria De Filippi termina la sua stagione, da sabato prossimo la conduttrice torna con il serale di Amici 22. Ecco gli ospiti che vedremo stasera 11 marzo.

Anche in questa ultima puntata non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Questa settimana ci sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2022 con la canzone Due Vite, L'artista è il prossimo rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2023 che si terra a Liverpool dal 9 al 13 maggio.

Il secondo ospite, e quindi la seconda sorpresa, riguarderà Gerry Scotti, spesso giudice del pomeridiano di Amici 22.

Nella puntata di stasera, Maria De Filippi narrerà nuove storie, tradimenti e ricongiungimenti familiari sono al centro dei racconti di stasera. Il romanzo popolare di C'è posta per te continua ad emozionare il pubblico, come dimostrano gli ottimi ascolti del programma. La scorsa settimana C'è posta per te ha interessato 4.556.000 spettatori pari al 28,80% di share.

Quest'anno i postini, che hanno girato l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma, sono: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.