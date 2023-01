C'è posta per te stasera su Canale 5 : le anticipazioni e gli ospiti del 14 gennaio

Stasera a su Canale 5 torna C'è posta per te di Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 14 gennaio

Stasera 14 gennaio su Canale 5 alle 21:40 va in una una nuova puntata di C'è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventiseiesima edizione. Dopo la controversa storia tra Valentina e Stefano della prima puntata, la trasmissione ideata dalla conduttrice e Alberto Silvestri propone nuove storie corredate da ospiti di primo piano.

Nella puntata del 14 gennaio, grazie alle anticipazioni pubblicate sulle pagine social del programma, scopriamo che una mamma ha mandato una lettera al proprio figlio. I due hanno rotto i rapporti diciotto anni fa. Stasera Maria De Filippi proverà a ricucire la relazione e farli riabbracciare. "Non ho mai pensato di andarla a trovare per 18 anni", si sente dire nella clip che annuncia il programma. Maria, alla moglie dell'uomo dice: "Quella donna rimane la nonna di tuo figlio". Stasera sapremo se la busta si aprirà o resterà chiusa.

Stando alle anticipazioni i due super ospiti della puntata, sono Luca Argentero, e Charles Leclerc, il 'principino di Monaco', giovane e talentuoso pilota della Ferrari.

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.