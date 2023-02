C'è posta per te stasera su Canale 5: Il Volo e Federica Pellegrini ospiti di Maria De Filippi

Stasera torna C'è posta per te di Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 4 Febbraio

Stasera su Canale 5 torna alle 21.40 C'è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventiseiesima edizione. Ecco alcune anticipazioni di una puntata che si annuncia ricca di ospiti prestigiosi, grazie all'arrivo in studio de i tre componenti de Il Volo e di Federica Pellegrini con il marito.

Nella puntata del 4 Febbraio, Maria De Filippi racconterà nuove storie, il romanzo popolare di C'è posta per te continua ad emozionare il pubblico, come dimostrano gli ottimi ascolti del programma. La scorsa settimana C'è posta per te ha interessato 4 809 000 spettatori pari al 29,79% di share.

Il Volo - 10 anni insieme: stasera su Canale 5 lo speciale che celebra la carriera del trio

Tra gli ospiti di stasera spicca la presenza del Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. In studio arriverà anche la campionessa olimpica del nuoto azzurro Federica Pellegrini accompagnata dal marito-allenatore Matteo Giunta.

Tra le storie in evidenza quella di un padre che tenta di riconciliarsi con il figlio, con cui non si vede da anni. Riuscirà Maria De Filippi a far aprire la busta?

Gli inviti saranno consegnati da Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.