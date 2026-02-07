C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della quinta puntata

C'è posta per te torna stasera su Canale 5 in prima serata, come ogni sabato, per tenere compagnia al suo fedele pubblico, che anche in questa stagione sta premiando lo show di Maria De Filippi con ottimi ascolti (più bassi rispetto agli anni passati, ma sempre sufficienti per battere la concorrenza di The Voice Kids su Rai 1).

Gli ospiti della quinta puntata, da Giorgia ai calciatori della Roma

Locandina di Giorgia

Anche questa settimana C'è posta per te accoglie in studio grandi ospiti, scelti per dare ancora più forza alle storie raccontate. Tra i protagonisti della puntata arriva Giorgia, simbolo della musica italiana, che, da anticipazioni, renderà indimenticabile una proposta di matrimonio. La cantante infatti accompagnerà con la sua voce il momento in cui Matteo chiederà a Martina di sposarlo, trasformando l'incontro in una scena carica di emozione, con una colonna sonora che suggella il loro "sì".

Spazio poi alla solidarietà con l'arrivo di Stephan El Shaarawy e Matías Soulé, due calciatori della Roma amatissimi dai tifosi. I due scenderanno in campo per sostenere un padre e una figlia segnati dalla perdita della madre, offrendo parole di conforto e una presenza capace di portare luce in un momento di profonda fragilità.

Quante saranno le puntate di C'è posta per te nel 2026?

C'è posta per te: Maria De Filippi durante lo show

Mediaset e la Fascino non hanno ancora reso noto il numero esatto di appuntamenti in prima serata dello storico people show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, come nelle precedenti edizioni, difficilmente si scenderà sotto le nove puntate. Se venisse confermata la durata solita, C'è posta per te 2026 dovrebbe quindi concludersi sabato 14 marzo, ipotizzando una settimana di pausa per evitare lo scontro con la finalissima di Sanremo.

In onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, lo show sarà disponibile anche in streaming: in contemporanea alla messa in onda televisiva sia su Mediaset Infinity e Witty TV, on demand invece i programmi prodotti dalla Fascino sono disponibili solo sulla piattaforma di proprietà della stessa società di produzione, appartenente a Maria De Filippi.