C'è posta per te: il cast de La forza di una donna tra gli ospiti di stasera su Canale 5

Per la terza settimana Maria De Filippi torna da protagonista nel sabato Mediaset con C'è posta per te 2026. Stasera su Canale 5, alle 21:20, andrà in onda una nuova puntata del suo people show, che da 25 anni tiene compagnia al pubblico.

Tanti ospiti per la puntata di sabato 24 gennaio

Alessandra Amoroso a C'è posta per te 2026

Come ogni settimana, "Queen Mary" verrà raggiunta in studio da ospiti famosi chiamati come "regalo speciale" nel racconto di alcune storie.

La prima a raggiungere stasera la De Filippi sarà Alessandra Amoroso, una delle cantanti italiane più amate, che torna in TV per la prima volta da neomamma. Quella che la cantante pugliese "accompagnerà" sarà una storia che promette di emozionare gli spettatori.

Gli altri ospiti della terza puntata saranno invece un regalo anzitutto per tutti gli appassionati di dizi turche all'ascolto: in studio ci saranno tre protagonisti de La forza di una donna. Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk, che interpretano rispettivamente Arif, Piril e Sarp, varcheranno per la prima volta la soglia dello studio di C'è posta per te per una sorpresa a un fan della soap.

Quante saranno le puntate di C'è posta per te nel 2026?

C'è posta per te: Maria De Filippi durante lo show

Mediaset e la Fascino non hanno ancora reso noto il numero esatto di appuntamenti in prima serata dello storico people show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, come nelle precedenti edizioni, difficilmente si scenderà sotto le nove puntate. Se venisse confermata la durata solita, C'è posta per te 2026 dovrebbe quindi concludersi sabato 14 marzo, ipotizzando una settimana di pausa per evitare lo scontro con la finalissima di Sanremo.

In onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, lo show sarà disponibile anche in streaming: in contemporanea alla messa in onda televisiva sia su Mediaset Infinity e Witty TV, on demand invece i programmi prodotti dalla Fascino sono disponibili solo sulla piattaforma di proprietà della stessa società di produzione, appartenente a Maria De Filippi.