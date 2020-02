C'è posta per te 2020: ospiti Emma Marrone e Sabrina Ferilli, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con la quinta puntata in compagnia delle sempre amatissima Emma Marrone, che sarà in studio accanto a Maria De Filippi con un accompagnatore d'eccezione, il papà Rosario.

Dopo la pausa della scorsa settimana, dovuta a Sanremo, dove Maria De Filippi ha fatto la sua "comparsa" grazie a Fiorello, C'è posta per te torna con una puntata ricca di ospiti eccellenti: non solo Emma Marrone ma anche Sabrina Ferilli, che sarà accompagnata dai colleghi giurati di Tu si que vales, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, in studio per mettersi alla prova con il pubblico presente.

Bella, solare e semplicemente UNICA: @MarroneEmma insieme a suo papà saranno ospiti speciali nella quinta puntata di #CePostaPerTe sabato in prima serata su Canale 5 pic.twitter.com/1MByZSnyAx — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2020

Il people show, che nel 2020 festeggia i suoi primi 20 anni, ha esordito quest'anno con risultati incredibili: complice la presenza, nelle precedenti puntate, di personaggi amatissimi come Johnny Depp, di Can Yaman e di Giulia Michelini, C'è posta per te ha segnato un nuovo, personale record di ascolti, battendo di sabato in sabato la concorrenza di Rai1.