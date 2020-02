C'è posta per te 2020: ospiti Belen e Stefano De Martino, stasera su Canale 5

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con la settima puntata in compagnia di Belen e del suo consorte, che saranno in studio accanto a Maria De Filippi.

Tornano le storie di C'è posta per te dopo il debutto, ieri sera, di Amici 2020 serale, che ha aperto la stagione con oltre 3 milioni di spettatori. Per la regina incontrastata del sabato sera targato Mediaset grandi ospiti coinvolti nelle sorprese di questa settimana: Belen e Stefano De Martino, che sono stati chiamati in studio da un'altra "coppia di famosi", Pio e Amedeo. In collegamento da casa sua a Torino ci sarà anche Luciana Littizzetto e a chiudere un grande campione sportivo amatissimo dal pubblico juventino, Gonzalo Higuain.

.@lucianinalitti è già pronta per la puntata di domani sera e voi siete pronti a emozionarvi insieme a noi? #CePostaPerTe pic.twitter.com/WzcXgY93XE — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 28, 2020

Tornano le amatissime storie del people show di Maria De Filippi, storie di vita di persone comuni che decidono di affidarsi a "C'è Posta per Te" per risolvere storie spesso complicate e dolorose ma anche fare un regalo ad un familiare o ad un caro amico o ritrovare un amore perduto e mai dimenticato. Il programma nel 2020 festeggia i suoi primi 20 anni e ha totalizzato sempre risultati incredibili: complice la presenza, nelle precedenti puntate, di personaggi amatissimi come Johnny Depp, di Can Yaman e di Giulia Michelini, C'è posta per te ha segnato un nuovo, personale record di ascolti, battendo di sabato in sabato la concorrenza di Rai1.