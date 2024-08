Caught Stealing, anche un rapper nel cast del nuovo film di Darren Aronofsky

New entry tra i protagonisti del prossimo lungometraggio del regista di The Wrestler e Madre!

Continua ad arricchirsi il cast del nuovo film diretto da Darren Aronofsky, Caught Stealing, prodotto da Sony Pictures e basato sul libro di Charlie Huston, che si è occupato della sceneggiatura con la produzione di Protozoa.

Star del film sarà Austin Butler, uno degli attori emergenti di Hollywood e reduce da performance in film di successo come Elvis e Dune - Parte 2. Darren Aronofsky torna dietro la macchina da presa a distanza di due anni dall'uscita di The Whale con Brendan Fraser.

Bad Rapper

Ad aggiungersi al cast di Caught Stealing è il vincitore del Grammy Award Bad Bunny. Il film racconta la storia di Hank Thompson (Butler), un ex giocatore di baseball ormai esausto, che si ritrova involontariamente coinvolto in una lotta selvaggia per la sopravvivenza nel mondo criminale nel cuore della New York degli anni '90. Il ruolo di Bad Bunny non è stato ancora annunciato.

Bad Bunny in una scena di Bullet Train

Il cast di Caught Stealing include anche Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber e Will Brill. Conosciuto principalmente come rapper, Bad Bunny ha concluso di recente il suo tour Most Wanted composto da 46 date, che ha incassato circa 208 milioni di dollari e venduto più di 700.000 biglietti. Lo scorso ottobre, Bad Bunny ha condotto ed è stato l'ospite musicale di una puntata del Saturday Night Live mentre a maggio è stato incaricato di co-condurre il Met Gala.

Nel campo della recitazione è stata proprio Sony Pictures a dare una possibilità a Bad Bunny, inserendolo nel cast di Bullet Train al fianco di Brad Pitt. Il debutto sullo schermo risale al 2021 nella popolare serie tv Narcos: Mexico. Di recente, ha recitato al fianco di Gael García Bernal nel film Cassandro per Amazon. Tra i prossimi progetti spicca l'adattamento Netflix del libro They Boy Die at the End di Adam Silvera.