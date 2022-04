Catwoman, Michelle Pfeiffer non esclude la possibilità di un ritorno nel ruolo

Michelle Pfeiffer non direbbe di no a un ritorno nei panni di Catwoman... Se la proposta giusta arrivasse, ovviamente.

Nel 2022 l'idea che Michelle Pfeiffer possa tornare a interpretare Catwoman a 30 anni di distanza dal suo debutto nei panni del personaggio non è certo un'utopia, e l'attrice ha confermato che ci penserebbe effettivamente su se le condizioni fossero quelle giuste.

Parlando con l'Hollywood Reporter della sua lunga e prolifica carriera, Pfeiffer ha ovviamente commentato anche l'argomento cinecomic, spiegando che, come il collega Michael Keaton - che a breve vedremo di ritorno come Batman a.k.a. Bruce Wayne in The Flash e in Batgirl - anche a lei non dispiacerebbe rivisitare i panni del suo personaggio... "Dipenderebbe dal contesto, ma sì, considererei la cosa".

Dopotutto, afferma Keaton, Pfeiffer come Catwoman "È riuscita a venirsene fuori con una combinazione perfetta. Era sexy, ironica, tragica, pericolosa e semplicemente brava".

Certo, adesso l'attrice è dall'altra parte dei cinecomic, dai rivali di sempre di casa DC, Marvel, ma questo sappiamo già che vuol dire ben poco, specialmente per come funzionano le cose ultimamente (guardiamo proprio il caso di Keaton).

Ora per rivederla sullo schermo in un film sui supereroi dovremo aspettare l'estate del 2023, ma Michelle Pfeiffer è sempre una garanzia, non trovate?