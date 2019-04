Catwoman: Michelle Pfeiffer mostra che ci sa ancora fare con la frusta

Catwoman è arrivata nelle sale grazie all'indimenticabile interpretazione di Michelle Pfeiffer e la star ha ora dimostrato in un breve video che sarebbe ancora in grado di essere una Selina Kyle perfetta.

L'affascinante attrice, su Instagram, ha infatti condiviso un video in cui riesce, 27 anni dopo aver recitato nel film diretto da Tim Burton, a usare senza alcun problema la frusta.

Il post condiviso da Michelle Pfeiffer è accompagnato dalla semplice didascalia in cui afferma divertita: "Come andare in bicicletta...". La frase, ovviamente, fa riferimento alla facilità con cui le persone riprendono attività compiute in passato come se non fosse mai trascorso del tempo.

L'affascinante interprete di Catwoman aveva ottenuto il ruolo in Batman - il ritorno, dopo la rinuncia di Annette Bening che era incinta nel periodo previsto per le riprese, e ha battuto la concorrenza di Sean Young, diventata famosa per aver recitato in Blade Runner.

Catwoman è poi tornata, registrando un terribile insucceso, in una versione interpretata da Halle Berry e successivamente Anne Hathaway ha recitato nella parte di Selina in Il cavaliere oscuro - Il ritorno.