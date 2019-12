Catherine Zeta Jones: Kirk Douglas festeggia 103 anni sulle sue ginocchia!

Kirk Douglas ha festeggiato i suoi 103 anni sulle ginocchia di Catherine Zeta Jones. Mica male, per essere il compleanno di un divo ormai centenario! L'attrice gallese, moglie di Michael Douglas, ha condiviso una foto su Instagram in cui lei e il suocero sono insieme, stretti in un tenero abbraccio.

Kirk Douglas per il suo compleanno numero 103 è stato letteralmente travolto dall'affetto dei familiari e del pubblico. Un abbraccio particolarmente caloroso arriva però da sua nuora Catherine Zeta Jones, che dal 2000 è sposata con uno dei figli di Kirk, Michael, e gli ha dato due nipoti. "Questo tipo sulle mie ginocchia ha 103 anni!" - ha scritto Catherine nel post che accompagna la foto - "Buon compleanno Pappy, ti voglio bene! Con tutto il mio cuore"

Tra l'altro Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, sono una delle coppie più solide dello showbiz americano (19 di matrimonio sono davvero tanti per una coppia di celiebrità), sarà perché sono nati entrambi sotto il segno della Vergine, nello stesso giorno e nello stesso mese dell'anno? Chissà, in ogni caso, nel corso di questi anni sono rimasti uniti nonostante i 25 anni di differenza, un periodo di crisi ormai superato, diversi problemi familiari e di salute (di entrambi).