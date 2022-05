Catherine, Called Birdy: il trailer del film di Lena Dunham con Andrew Scott e Bella Ramsey

Catherine, Called Birdy è il nuovo film diretto da Lena Dunham che debutterà il 23 settembre nei cinema e il 7 ottobre su Prime Video, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel filmato si vede la giovane protagonista che causa qualche problema al padre e in città, oltre ad ascoltare conversazioni private.

Il film Catherine, Called Birdy è tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 1996 da Karen Cushman e ha come protagonisti Andrew Scottt e Bella Ramsey.

Al centro della trama ci sarà Birdy, una ragazzina che viene data in moglie in cambio di soldi. Il padre deve infatti salvare la sua tenuta.

La storia si svolge nel 1290 e Lena Dunham ne ha scritto la sceneggiatura, oltre a essere regista e produttrice del film.

Nel cast di Catherine, Called Birdy ci saranno anche Joe Alwyn, Ralph Ineson, Billie Piper e Isis Hainsworth.

Lena ha dichiarato: "Volevo dare spazio a questa ragazza che stava vivendo nell'epoca sbagliata. Se stesse vivendo nel 2022 sarebbe il classico maschiaccio o potrebbe esplorare il genere binario. Potrebbe praticare qualsiasi sport voglia. Tutti i suoi sogni, che nel 1290 sono di poter trascorrere il suo tempo e correre senza dover indossare una gonna, sarebbero raggiungibili. Ma ci sono, come sappiamo bene, ancora delle enormi sfide nell'essere una donna nell'epoca contemporanea e, soprattutto, nell'essere una teenager".