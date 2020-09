Cate Blanchett a Venezia 2020: "La risposta delle persone al coronavirus è stata bizzarra"

Cate Blanchett, Presidente di Giuria del Concorso Internazionale a Venezia 2020, è tornata a riflettere sulla pandemia di coronavirus e sulle sue conseguenze definendo "strana" la risposta delle persone di fronte all'emergenza.

Venezia 2020: Cate Blanchett presidente di giuria con mascherina

"La zia economia sembra essere il membro più importante della famiglia. Trovo strano che all'OMS non sia permesso di guidare questa sfida globale" ha commentato criticamente Cate Blanchett.

"Penso che siamo davvero una specie bizzarra che non impara dagli errori, per esempio il terribile stress a cui l'Italia è stata sottoposta non è servito da esempio per gli altri paesi. Quando la pandemia ha colpito gli altri paesi, questi non erano preparati. Non riesco a capire perché continuiamo a ragionare in questo modo ottuso e frammentario".

Cate Blanchett presidentessa di giuria a Venezia 2020: "Essere qui per me è un miracolo"

Per Cate Blanchett, il fatto che questa edizione della Mostra di Venezia sia stata realizzata ha un che di miracoloso:

"Do merito agli organizzatori del festival per la loro creatività, resilienza e collaborazione. Dobbiamo riaprire cautamente e in sicurezza. Sono qui per sostenere i registi che hanno completato film in situazioni davvero difficoltose ed estreme in questo periodo difficile".