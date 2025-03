Il Signore degli Anelli: il figlio di Cate Blanchett infastidito dall'action figure di Galadriel, ecco perché

Il primogenito di Cate Blanchett, Dashiell, era ancora un bambino quando la trilogia de Il Signore degli Anelli ha fatto il suo debutto sul grande schermo. Chi meglio di lui poteva esprimere un'opinione sincera sul merchandising ispirato alla saga?

La curiosa reazione del figlio di Cate Blanchett

Durante una recente puntata del podcast Las Culturistas, l'attrice premio Oscar ha raccontato un aneddoto divertente legato all'action figure del suo personaggio, Galadriel.

Cate Blanchett regala la sua bellezza ad una magnetica Galadriel

"Quando ho interpretato la Regina degli Elfi, una società si è occupata della produzione dei giocattoli. Molti attori che interpretavano gli hobbit erano preoccupati perché temevano che la qualità non fosse all'altezza", ha spiegato Blanchett.

L'attrice ha poi aggiunto: "Ho regalato a mio figlio l'action figure di Galadriel, ma lui si è arrabbiato tantissimo. Mi ha chiesto: 'Gli elfi non indossano la biancheria intima? Perché non hanno messo le mutande al giocattolo?'".

I conduttori del podcast, Matt Rogers e Bowen Yang, sono rimasti sorpresi dal racconto, e Yang ha voluto approfondire la questione: "Ma per gli hobbit le hanno messe?". Blanchett ha chiarito: "No, no. Gli attori che interpretavano gli hobbit erano contrariati perché non erano convinti che i giocattoli sarebbero stati realizzati bene. E avevano ragione! Io, invece, indossavo la biancheria intima nel film. Credo che anche gli elfi lo facciano".

La Blanchett è Galadriel, in pensiero per il destino della Terra di Mezzo

Nella trilogia di Peter Jackson, il celebre quartetto di hobbit era composto da Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghan. Tuttavia, il vasto mondo della Terra di Mezzo ha permesso di incontrare molti altri hobbit, interpretati da Andy Serkis, Ian Holm e Sarah McLeod.

Sebbene nei film non ci siano scene in cui i personaggi mostrano esplicitamente la loro biancheria intima, Blanchett, che ha dato vita a Galadriel in tutti e tre i capitoli della saga, ha confermato scherzosamente che gli elfi la indossano.

Con ironia, l'attrice ha aggiunto: "Ovviamente non mi hanno chiesto di supervisionare la realizzazione del giocattolo di Galadriel. Se lo avessero fatto, avrei suggerito di includere della biancheria intima lavorata a maglia". Ha poi concluso con un'ultima battuta: "Nella Terra di Mezzo, la biancheria intima non si lava, si indossa e basta!".

I tre film de Il Signore degli Anelli restano tra i più amati e iconici della carriera di Blanchett. Tuttavia, in un'intervista dello scorso anno, l'attrice ha rivelato che il compenso ricevuto per il suo ruolo nella trilogia è stato sorprendentemente basso rispetto all'enorme successo dei film.