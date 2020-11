Castle Rock cancellata: la serie tratta dai libri di Stephen King si ferma a due stagioni

Castle Rock è stata cancellata dopo due stagioni da Hulu. Il progetto ispirato alle opere di Stephen King era ambientato nella cittadina del Maine che fa da sfondo a moltissimi racconti ideati dallo scrittore.

La prima stagione di Castle Rock aveva come star Andre Holland, Sissy Spacek, Bill Skarsgard, Melanie Lynskey, Scott Glenn, Jane Levy e Terry O'Quinn. Nel cast della seconda che era ispirata a Misery non deve morire, invece, c'erano Lizzy Caplan, Tim Robbins, Yusra Warsama, Barkhad Abdi, e Matthew Alan.

Castle Rock 2, la recensione: si torna nel mondo di Stephen King su StarzPlay

Lo show aveva come produttori e showrunner Sam Shaw e Dustin Thomason. Nel team dei produttori c'erano anche J.J. Abrams, Mark Lafferty, Ben Stephenson, Liz Glotzer e lo stesso Stephen King.

Hulu aveva fatto debuttare la seconda stagione dello show nel mese di ottobre 2019.

I fan di King, tuttavia, non saranno privi di adattamenti per il piccolo schermo dei romanzi del maestro del brivido: in arrivo sugli schermi ci sarà la serie limitata The Stand, progetto prodotto per CBS All Access, e potrebbe esserci ancora la possibilità di una seconda stagione di The Outsider.