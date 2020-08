Caster: il romanzo di Elise Chapman diventa un film

Caster, il romanzo scritto da Elise Chapman, diventerà un film prodotto da Paramount Pictures grazie alla collaborazione con la Weed Road Pictures di Akiva Goldsman, Scholastic Entertainment e Josephson Entertainment.

Il libro è stato pubblicato nel 2019 ed è poi diventato il primo capitolo di una saga.

Tra le pagine si racconta la storia di Aza Wu, consapevole che la vera magia è pericolosa e illegale, considerando in che modo ha perso la vita sua sorella, Shire. Tutta la magia, inoltre, ha un costo come Aza pensa accada con ogni dettaglio della sua vita. Ora che Shire è morta, Aza deve entrare in azione per salvare l'eredità di Wu Teas, la teahouse di proprietà della sua famiglia da secoli.

Akiva Goldsman (Batman Forever) produrrà il film, mentre Barry Josephson (Enchanted) e D. Matt Geller (Remember) supervisionerà l'adattamento.

Iole Lucchese, presidente di Scholastic Entertainment, ha dichiarato: "Caster è una storia assolutamente elettrizzante con svolte narrative e sorprese che mantengono attenti i lettori che devo trattenere il fiato per scoprire cosa accadrà dopo. Siamo davvero, davvero. entusiasti nel lavorare con Josephson Entertainment, Akiva e il suo team a Weed Road Pictures per portare questa incredibile storia in vita sullo schermo".

Goldsman ha aggiunto: "Caster è una visione della Terra ricca di immaginazione e infusa con la magia, ma con un'eroina davvero con i piedi per terra e contemporanea. Sono così eccitata nell'aiutare a portare Aza e il suo mondo in vita in collaborazione con i miei incredibili partner di Josephson, Schoolastic Entertainment e Paramount".