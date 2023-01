Caste: Jon Bernthal e Niecy Nash-Betts nel film di Ava DuVernay che riflette sul razzismo americano

Niecy Nash-Betts, Jon Bernthal e altri attori si sono uniti a Caste: The Origins of Our Discontents, il nuovo film di Ava DuVernay basato sull'omonimo premio Pulitzer.

Niecy Nash-Betts, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Nick Offerman, Jasmine Cephas Jones e Connie Nielsen si sono ufficialmente uniti al cast del nuovo progetto firmato da Ava DuVernay. L'adattamento del libro premio Pulitzer Caste: The Origins of Our Discontents di Isabel Wilkerson è attualmente in fase di produzione e stanno proseguendo le riprese in Georgia.

Ava DuVernay sta scrivendo, dirigendo e producendo Caste insieme a Paul Garnes. Le new entry del cast, invece, si uniscono alla candidata all'Oscar Aunjanue Ellis che avrà la parte della protagonista.

Per chi non lo sapesse Caste: The Origins of Our Discontents è un libro che parla di razzismo in America, partendo dalle sue origini sociali, economiche e culturali. Questo saggio giornallistico si prefigge l'obiettivo di analizzare un fenomeno profondamente radicato nella nazione a stelle e strisce, cercando sempre e comunque di mantenere un punto di vista distaccato.

Non conoscendo ancora i dettagli dell'adattamento che è in fase di produzione non ci resta che attendere nuove anticipazioni dal set o aggiornamenti ufficiali da parte della produzione.