Casper: in fase di sviluppo una serie live-action sul fantasmino

La storia delle origini del fantasmino Casper sarà alla base di una nuova serie live-action attualmente in fase di sviluppo per Peacock.

Il personaggio è da molti anni conosciuto da numerose generazioni di spettatori grazie a progetti come fumetti, serie animate e film.

Il progetto dedicato alla storia di Casper racconterà le origini del personaggio esplorando con la storia del protagonista cosa significhi essere vivo. A guidare gli sceneggiatori sarà Kai Yu Wu (The Ghost Bride), coinvolta anche come produttrice.

La serie sarà ambientata al liceo e la narrazione prenderà il via quando una nuova famiglia arriva nella piccola cittadina di Eternal Falls, ritrovandosi coinvolta in un mistero che fa emergere segreti oscuri che sono stati seppelliti per oltre 100 anni.

Il fantasma Casper ha debuttato in alcuni lungometraggi animati prodotti tra il 1945 e il 1959, quando il personaggio è stato acquistato da Harvey Comics che ha quindi pubblicato i fumetti fin dal 1952.

Il personaggio è stato poi al centro di fumetti, serie animate e del film del 1995 con star Christina Ricci, Bill Pullman e Malachi Pearson che aveva dato voce al fantasma.